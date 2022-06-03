Doğu Karadeniz’den 5 ayda 551 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu yaptığı yazılı açıklamada, bölge ihracatında Trabzon'dan 396 milyon 776 bin 801 dolar, Rize'den 94 milyon 928 bin 224 dolar, Gümüşhane'den 33 milyon 403 bin 817 dolar ve Artvin'den ise 26 milyon 57 bin 328 dolar gerçekleştirildiğini belirtti.

Kalyoncu, geçen yılın aynı dönemine oranla Trabzon ihracatında yüzde 21 düşüş yaşanırken, Rize ihracatında yüzde 5, Artvin ihracatında yüzde 18, Gümüşhane ihracatında ise yüzde 22 artış görüldüğünü kaydetti.

FINDIK İLK SIRADA

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında ise 225 milyon 382 bin 515 dolarla fındığın geldiğini belirten Kalyoncu, 95 milyon 857 bin 775 dolarla madencilik ürünleri ikinci, 77 milyon 373 bin 62 dolarla yaş meyve sebze üçüncü, 47 milyon 606 bin 928 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri dördüncü, 17 milyon 408 bin 730 dolarla taşıt araçları ve yan sanayinin ise beşinci sırada geldiğini ifade etti.

Bölgeden yılın 5 ayında 125 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Rusya Federasyonu, Almanya, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Bu ülkelerden Almanya'ya yapılan ihracatımızda yüzde 31, Gürcistan'a yapılan ihracatımızda ise yüzde 36 artış yaşanırken, İtalya'ya yapılan ihracatta yüzde 21, Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 33 düşüş yaşandığını" kaydetti.

Kalyoncu, Beyaz Rusya, Japonya, Libya, Senegal ve Tunus'a yapılan ihracatta önemli oranda artış yaşandığına da işaret ederek, geçen senenin aynı döneminden farklı İrlanda, Slovenya, Zambiya ve Somali olmak üzere 16 ülkeye daha ihracat gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın bölge ihracatına olumsuz yansıdığını ,yılın ilk 5 ayında Rusya Federasyonu'na yapılan ihracatta yüzde 33, Ukrayna'ya gerçekleştirilen ihracatta yüzde 14 düşüş yaşandığını kaydetti.

