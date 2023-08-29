Doğubayazıt’ta kadınların üretim yaptığı tarlalarda hasat başladı

Belediyenin destekleri ile mısır, yeşil mercimek, patates, ayçiçeği gibi ürünlerin kadınlar tarafından ekildiği tarlalarda, kadınlarla birlikte ürünleri toplayan Belediye Başkanı Yıldız Acar yaptığı açıklamada: "Kendi kendine yeten ve üreten bir ilçe olma yolunda attığımız bu adımlar, çok değerli ve kıymetlidir. İlçemizde şuan için fabrikalar olmayabilir. Fakat tek gelir kaynağımızın gümrük ticareti olarak görülmesi ezberini bozmak istiyoruz. İlçemizde yenilik üstüne yenilikler ekleyerek farklı alanlarda vatandaşlarımız için yeni istihdam kapıları yaratmayı amaçlıyoruz. Tarımsal faaliyetlerin ilçemizde yapılabileceğini, ilçemiz topraklarının tarıma elverişli olup, çiftçilerimizin ne kadar çok verim alabileceklerini göstermek istiyoruz" dedi.

Acar ayrıca, ürün hasadı sonrası elde edilecek olan gelirin, ilçedeki kadınların sosyo-ekonomik durumlarını düzeltmek ve okul okuyan kız öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunmak amacıyla kullanılacağını kaydetti.

Öte yandan tarlalarda emeklerinin karşılığını toplayan kadınlarda, kendilerine verilen destekten ötürü Belediye Başkanı Acar'a teşekkür etti.