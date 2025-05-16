Doğu’da turizm hamlesi başlıyor: Yerli-yabancı yatırımcıların gözü bölgede!

PKK'nın fesih kararıyla Doğu ve Güneydoğu illeri turistlerin yeni rotası haline gelecek. Kültürel, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan iller turizm yatırımlarının da merkezi olacak. Şimdiden Diyarbakır'da dört, Şırnak Cizre ve Batman'da birer otel için yatırım kararı alındı. Örgütün kendini feshetmesiyle, bu yıl bölgeye gelen turist sayısında yüzde 20 artış bekleniyor.

CİZRE'YE İKİNCİ OTELİNİ YAPACAK

Cizre'nin tek 5 yıldızlı otelinin sahibi olan Karçağ Grup, ilçeye ikinci otelin yanı sıra özel hastane için de kolları sıvadı. Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı da olan Karçağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çağlı, bölgenin huzur ve güven ortamına kavuşacağı için çok mutlu olduklarını belirterek, "Bölgenin ilk ve tek 5 yıldızlı otelini 10 yıl önce açtık. Burada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yürüttüğü petrol arama sondajı çalışmasıyla otelimize çok ciddi bir talep oldu. Yıllık doluluk ortalaması yüzde 70'leri buldu. Şimdi bölgemize gelecek olan huzur ortamıyla turizmin daha hareketleneceğine inanıyoruz.