Doğum izni sonrası uzaktan çalışma imkânı

Çalışan deneyimini geliştirmeyi hedefleyen Vodafone, kadın çalışanlar için doğum izni sonrası çocuk 1 yaşına gelene kadar uzaktan çalışma imkânı sağlayacak. Şirket, uygulama ile yeni doğum yapan annelerin çalışma hayatına dönüş sürecini daha rahat geçirmelerini sağlamayı ve iş ve özel hayat dengelerini desteklemeyi hedefliyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, "Bu düzenleme, mevcutta hibrit modelde yer alan çalışanların halihazırda sahip olduğu 4 haftalık uzaktan çalışma hakkından bağımsız olacak. Yeni doğum yapan annelerin çalışma hayatına dönüş sürecini daha rahat geçirmelerinin sağlanması ve iş ve özel hayat dengelerinin desteklenmesi hedefleniyor" dedi.