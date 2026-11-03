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Giriş Tarihi: 3.11.2026

Doğum izninden dönen anne için emsal karar

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UMAY SENA SÜMER UMAY SENA SÜMER
Doğum izninden dönen anne için emsal karar
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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, doğum izninden dönen kadın çalışana uzmanlık alanı dışında görev verilmesini ayrımcılık tazminatı açısından değerlendirdi. Yüksek mahkeme, işverenin görev değişikliğinin gerekçelerini somut olgularla kanıtlayamaması durumunda ayrımcılık tazminatı talebinin kabul edilmesi gerektiğine hükmetti.

GÖREVİ DEĞİŞTİRİLDİ
Özel bir bankada kıdemli analist olan kadın, doğum iznine ayrıldı. İşe döndüğünde sorumluluklarının başka bir çalışana devredildiğini, kendisine ise uzmanlık alanı dışındaki sigortacılık sektörünün verildiğini gördü. Psikolojik tacize ve bezdirme politikasına maruz kaldığını belirten kadın; hak ettiği primlerin ödenmemesi, düşük zam yapılması ve eski görevine iade talebinin karşılıksız kalması üzerine iş sözleşmesini feshederek dava açtı. Banka yönetimi davanın reddini istedi. Yerel İş Mahkemesi, kadının kıdem tazminatı talebini kabul ederken ayrımcılık ve manevi tazminat taleplerini reddetti. İstinaf başvurusunun da reddedilmesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5. maddesine atıfta bulunarak, çalışanın ayrımcılık ihlali ihtimalini güçlü biçimde ortaya koymasıyla ispat yükünün işverene geçtiğini vurguladı. İşverenin görev değişikliğini somut açıklayamadığını belirten yüksek mahkeme, ayrımcılık tazminatı talebinin reddedilmesini hatalı bularak kararı bozdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#DOĞUM İZNİ
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