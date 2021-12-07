Çocuk Parası Ne Kadar? Çocuk Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum parası ödeneği yapılan her doğumun ardından anneler bir defaya mahsus olmak üzere ödenir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödeme çocuk sayısına göre değişkenlik gösterir. En fazla destek ödeneği üçüncü çocuk dünyaya getirildiğinde yatırılır. Doğum parası ne kadar sorusu da bu noktada akıllara gelmektedir. Doğum parası ne kadar sorusunun cevabı ve doğum parası başvurusu ile ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 1,2.ve 3. çocuk için doğum parası ne kadar, kaç para verilecek ve doğumdan kaç gün sonra yatar?

1, 2 ve 3. Çocuk İçin Doğum Parası Ne Kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından anne adaylarına ödenen destek ödemesidir. Bu ödenek ile yeni doğum yapan ailelerin birtakım ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmiştir. Dünyaya gelen ilk çocuk için yapılan ödeme 300 TL, ikinci çocuk için 400 ve 3. çocuk için 600 TL'dir. Bu ödemeler yapılan başvurunun ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından banka hesabınıza gönderilir. PTT üzerinden de yatırılabilmektedir.

Doğum Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine giderek başvuru yapabilirsiniz. Başvuru yapmadan öncelikle nüfus müdürlüğüne giderek yeni doğan çocuğunuzun geçici kimlik belgesini almanız gerekir. Başvuru esnasında dünyaya yeni gelen çocuğunuzun TC kimlik numarası istenecektir.

Doğum Parası Doğumdan Kaç Gün Sonra Ödenir?

Doğum parası için yapılan başvurunun ardından bu tutarın ne kadar süre sonra yatacağı da merak edilen konulardandır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılan başvurudan yaklaşık iki ay sonra ödemeler yapılır.

Doğum Parası Hesaplama

Doğum parası almaya hak kazanan anneler, doğum rapor parası hesaplama için; çocuk sayısına göre hesaplama yapmalıdır. Doğum parası almaya hak kazanan anneler dünyaya gelen ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü veya daha fazla çocuk için 600 TL olarak para yardımı yapılıyor. Devlet tarafından anneye verilen doğum parası ödemeleri çocuğun kimliği çıkarılırken yapılmış olur.

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