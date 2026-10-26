Dolandırıcılık ve sahte indirim uyarısı

Kasım ayı indirim kampanyalarının yaklaşmasıyla tüketicilerin, sahte indirimlere, kampanya öncesinde yapılan fiyat artışlarına ve taklit alışveriş sitelerine karşı dikkatli olması tavsiye ediliyor. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili İbrahim Güllü, bazı kampanyalarda indirim öncesi fiyatın gerçeği yansıtmaması, fiyatların kampanya öncesinde yükseltilmesi, stok ve süre bilgilerinin yanıltıcı sunulması veya tüketicinin kararını etkileyecek koşulların gizlenmesinin söz konusu olabileceğini dile getirdi. Güllü, "Tüketicilerimize ilk tavsiyemiz, yalnızca indirim oranına bakarak karar vermemeleridir. Bir ürünün üzerinde yüzde 50, yüzde 60 veya yüzde 70 indirim yazması, o ürünün gerçekten o oranda ucuzladığını tek başına kanıtlamaz. Tüketici, mümkün olduğunca ürünün kampanya öncesindeki fiyatını, farklı satıcılardaki satış bedellerini ve geçmiş fiyat değişimlerini karşılaştırmalı. Fiyat karşılaştırma sitelerinden, ürünün fiyat geçmişini gösteren araçlardan ve satıcıların kendi internet sitelerindeki kayıtlardan yararlanılabilir. Tüketici, yalnızca büyük puntolarla yazılan kampanya mesajına değil, kampanyanın gerçek koşullarına bakmalıdır" dedi.

TAKLİT SİTELERE GİRMEYİN

İbrahim Güllü, kasım indirimlerinde dolandırıcıların en sık başvurduğu yöntemlerden birinin bilinen markaların internet sitelerini taklit etmek ve gerçek olamayacak kadar düşük fiyatlarla tüketicileri alışverişe yönlendirmek olduğunu söyledi. Tüketicilerin bir internet sitesinden alışveriş yapmadan önce alan adını dikkatle kontrol etmesi gerektiğinin altını çizen Güllü, tüketicilerin banka hesaplarına, mesajla gönderilen IBAN'lara veya açıklaması belirsiz ödeme kanallarına yönlendiren satıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

BUNLARA DİKKAT EDİN

İndirime göre karar vermeyin.

Ürünün kampanya öncesindeki fiyatını, geçmiş fiyat değişimlerini karşılaştırın.

Kampanya için ek ürün alma, üyelik gibi ek koşul olup olmadığını kontrol edin.

Gösterilen fiyatın, kargo ve diğer zorunlu giderlerle birlikte toplam maliyetine bakın.

Yalnızca büyük puntolarla yazılan kampanya mesajına değil, gerçek koşullara bakın.

İnternet sitesinin taklit olup olmadığını tespit edin.

Sanal kart ve düşük limit kullanın.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör