Dolar 6 ayın dibine geriledi altın rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük ticaret ortaklarına beklenenden daha sert gümrük tarifeleri getirdiğini açıklamasının ardından dolar perşembe günü değer kaybetti. Dolara karşı güçlü bir performans sergileyen euro, 1,09803 ile 9 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Piyasalar sarsılırken, tarifelerin açıklanmasının ardından yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl en az üç kez faiz indireceğine dair beklentilerini artırdı. Yıl sonuna kadar dördüncü bir faiz indirimi ihtimali de giderek daha az uzak bir senaryo olarak değerlendiriliyor. Petrol, sert tarifelerle düştü. ABD ham petrolünde günlük düşüş yüzde 5'i aştı. Altının ons fiyatı rekor kırarken, Bitcoin değer kaybetti.