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Giriş Tarihi: 15.7.2022

Dolar euroyu geçti petrol yüzde 5 düştü

Dolar euroyu geçti petrol yüzde 5 düştü
ABD'DE önceki gün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından ABD Merkez Bankası'nın bu ay 100 baz puan faiz artırımı yapacağına yönelik güçlenen beklentiler, euro/ dolar paritesini 1'in altına çekti. Parite 0.9952'ye kadar gerilerken, iç piyasada da dolar 17.49, euro 17.44 TL oldu. Öte yandan artan küresel resesyon endişeleri ile Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın değer kaybederek 95 doların altına inip, Rusya-Ukrayna savaşı öncesindeki seviyeye geriledi. Petrolde haziran zirvesinden bu yana yaşanan düşüş yüzde 222'ye ulaştı.
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Dolar euroyu geçti petrol yüzde 5 düştü
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