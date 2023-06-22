Dolar ne kadar oldu, 22 Haziran bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL ? İşte dolar döviz kuru fiyatları

Güncel döviz kuru ile işlem yapacak olan yatırımcılar dolar fiyatları alış satış üzerinden araştırıyor. Son dönemde yukarı yönlü bir seyir izleyen Döviz kuru bugün en yüksek seviyesine ulaştı. Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar kuru/TL bazında anlık değişiyor. Peki Dolar fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Döviz kuru USD alış ve satış fiyatları ile 1 Dolar ne kadar? İşte canlı döviz dolar fiyatı