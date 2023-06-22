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Haberler Ekonomi Haberleri Dolar ne kadar oldu, 22 Haziran bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL ? İşte dolar döviz kuru fiyatları
Giriş Tarihi: 22.6.2023 09:54 Son Güncelleme: 22.6.2023 09:55

Dolar ne kadar oldu, 22 Haziran bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL ? İşte dolar döviz kuru fiyatları

Döviz kuru hareketliliği gözlemlenirken dolar ne kadar sorusuna yanıt arayışı sürüyor. Merkez Bankası faiz kararı dolasıyla dolar kuru son dakika grafiği takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? 2023 Seçimleri sonrası ilk kadın başkanı ile ilk Para Politikası (PPK) kurulu politika faizini artırması bekleniyor. Serbest piyasada 23,5630 liradan alınan dolar 23,5650 liradan satılıyor. Peki Dolar ne kadar oldu, 22 Haziran bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL ? İşte dolar döviz kuru fiyatları

Dolar ne kadar oldu, 22 Haziran bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL ? İşte dolar döviz kuru fiyatları

Güncel döviz kuru ile işlem yapacak olan yatırımcılar dolar fiyatları alış satış üzerinden araştırıyor. Son dönemde yukarı yönlü bir seyir izleyen Döviz kuru bugün en yüksek seviyesine ulaştı. Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar kuru/TL bazında anlık değişiyor. Peki Dolar fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Döviz kuru USD alış ve satış fiyatları ile 1 Dolar ne kadar? İşte canlı döviz dolar fiyatı

DOLAR NE KADAR?

Son dönemde en hareketli zamanlarını yaşayan dolar fiyatları güncel olarak aşağıda yer alıyor

BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 22 HAZİRAN 2023

ALIŞ: 23.5455

SATIŞ: 23.5506

BUGÜN 1 EURO NE KADAR, KAÇ TL? 22 HAZİRAN 2023

ALIŞ: 25.8505

SATIŞ: 25.8542

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Dolar ne kadar oldu, 22 Haziran bugün 1 Dolar ne kadar, kaç TL ? İşte dolar döviz kuru fiyatları
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