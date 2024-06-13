Dolar ve euro cinsinden ticaret durdu

Tinkoff Investments'ta ekonomist olan Sofya Donets, "Bireyler için dolar ve avro cinsinden işlemler zaten bir süredir önemli ölçüde sınırlandırılmış durumda. Ortalama bir Rus için pek bir şey değişmeyecek. Değişmeyecek olan şey, yuanın Rusya'daki konumunun güçlenmeye devam etmesi" dedi.

Donetbs, Çin'in para birimini içeren anlaşmaların etkilenebileceğine dair bazı endişelere rağmen, yaptırımların para biriminin kullanımını sınırlamak için tasarlanmadığını söyledi.