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Giriş Tarihi: 13.6.2024 12:13 Son Güncelleme: 13.6.2024 12:16

Dolar ve euro cinsinden ticaret durdu

Moskova Borsası, ABD'nin yaptırımlarına tepki olarak harekete geçti. Borsa, dolar ve euro cinsinden ticaretin durdurulğunu duyurdu.

Dolar ve euro cinsinden ticaret durdu

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar sonrası Moskova Borsası harekete geçerek dolar ve euro cinsinden ticaretin durdurulduğunu bildirdi.

DOLAR VE EURO CİNSİNDEN TİCARET DURDU

Rusya'nın önde gelen finans piyasası Moskova Borsası (Moex), ABD'nin Çarşamba günü uygulamaya koyduğu yeni yaptırımlara tepki olarak dolar ve euro cinsinden döviz ticaretini durdurduğunu açıkladı.

Borsa ayrıca hisse senedi alım satımlarının ve para piyasası işlemlerinin dolar ve euro cinsinden yapılmasının da durdurulduğunu belirtti.

Tinkoff Investments'ta ekonomist olan Sofya Donets, "Bireyler için dolar ve avro cinsinden işlemler zaten bir süredir önemli ölçüde sınırlandırılmış durumda. Ortalama bir Rus için pek bir şey değişmeyecek. Değişmeyecek olan şey, yuanın Rusya'daki konumunun güçlenmeye devam etmesi" dedi.

Donetbs, Çin'in para birimini içeren anlaşmaların etkilenebileceğine dair bazı endişelere rağmen, yaptırımların para biriminin kullanımını sınırlamak için tasarlanmadığını söyledi.

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Dolar ve euro cinsinden ticaret durdu
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