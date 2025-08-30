Döner sermaye işletmesine ilişkin esaslar belirlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

500 MİLYON LİRA SERMAYE TAHSİS EDİLDİ

Yönetmelikle, Bakanlığın döner sermaye işletmesinin yönetimi, denetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, idari, mali ve bütçe işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, işletmeye kendi kaynaklarından karşılanmak üzere 500 milyon lira sermaye tahsis edildi. Tahsis edilen bu sermaye tutarı Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek. Bağış ve yardımlar, tahsis edilen limitle sınırlı olmaksızın sermayeye ilave edilecek.

Döner sermaye faaliyetlerinden elde edilen karlar, ödenmiş sermaye tahsis edilen tutara ulaşıncaya kadar sermayeye eklenecek. İşletmenin zararları, geçmiş yıllar zararları hesabında bekletilecek ve ertesi yıllar karlarıyla kapatılacak.

İşletme bütçesinden taşra dahil hizmet birimleri için satın alınmasında fayda görülen mal ve hizmet alımları toplu yapılabilecek. Kayıtlara alınış tarihi itibarıyla 5 yılını tamamlamış ihtiyaç fazlası taşınırlar, işletmenin bağlı olduğu idareye devredilebilecek.

AFETLERDEN ETKİLENEN SANAYİ BÖLGELERİ İÇİN KAYNAK AKTARILABİLECEK

Bakanlığın görev ve faaliyet alanları kapsamında doğal afetler nedeniyle tahrip olan ya da zarar gören organize sanayi, endüstri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinin ihyası, yeniden inşası, sanayi ve teknoloji yatırımlarıyla bağlantılı projeler ile bunların zorunlu altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla döner sermaye bütçesinden Bakan onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilecek. Kaynak aktarmayla ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle uzmanlık sınavına giriş ile yeterlik sürecine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.