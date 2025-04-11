Dönere çiğ et katan kapatılacak

Türkiye Şap Enstitüsü'ne ziyarette bulunarak gıda güvenliği konusunda bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Güvenilir gıda kırmızı çizgimiz. Dönere çiğ et katmak kabul edilemez, tespit edilirse kapatmaya kadar cezası var" açıklamasında bulundu. Son dönemde görülen yanlış uygulamalara değinerek, döner zehirlenmeleri ile ilgili açıklama yapan Yumaklı, bütün işletmelerin ürettikleri gıdayı ertesi gün satamayacağını belirterek "Bugün döner satışa sunuldu ve akşam kaldıysa, ertesi gün kullanamazsınız, bu yasaktır. Ancak kalan dönerin ertesi gün çiğ etle birlikte pişirildiği ve bozulmayla emarelerinin elemine edilmesi için farklı sosların kullanıldığı görülüyor. Bununla ilgili denetimlerimizi sıklaştırdık. Üreticileri uyarıyorum. Tespit ettiğimizde çok ağır ceza uygulayıp, kapatma işlemi gerçekleştireceğiz" dedi.

GIDA GÜVENLİĞİ UYARISI

Öte yandan Yumaklı, valilikler aracılığıyla yerel yönetimlere fuar, tanıtım günleri, panayır gibi etkinliklerde gıda satış ve tüketim yerlerinin olması gereken hijyen ve ürünlerin sunumuna kadar nasıl olması gerektiğine dair uyarıda bulunacaklarını ifade etti. Yumaklı, "Yöresel, organik ve ekolojik ürünler tanımlarıyla satılan ancak denetimlerimizde aslında bu şekilde olmayan ürünlere yönelik denetimler olacak. AVM'lerin belli bölümlerinin bunlara ayrıldığını ancak organik üretimle ilgisi olmayanları tespit ettiğimiz sunumlara müdahil olacağız" diye konuştu.