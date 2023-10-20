Dönüşümde 50+1 dönemi

Kentsel Dönüşüm Yasa Teklifi Meclis'e sunuldu. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmasını da kapsayan teklifin yasalaşmasıyla birlikte, daha önce mal sahiplerinin üçte iki çoğunluğuyla alınan kararların yüzde 50+1 ile alınması hayata geçecek. Teklif şu değişiklikleri içeriyor:Deprem bölgesindeki illerde hasarlı binaların hızla yıkılması için yargılamadaki bazı süreler kısaltılıyor. Davaların ortalama 170 günde bitmesi ve tehlike oluşturan binaların hızla yıkılması planlanıyor.Riskli yapıların dönüştürülmesi sürecinde kararlar salt çoğunlukla yani yüzde 50+1 ile alınabilecek. Mevcut sistemde maliklerin üçte ikisinin karara destek vermesi gerektiği için dönüşüm bir türlü gerçekleştirilemiyordu. Ayrıca yapı ruhsatı alınması da dâhil olmak üzere, mal sahiplerinin tamamının muvafakatiyle yürütülmesi gereken tüm iş ve işlemlerin maliklerin salt çoğunluğu ile alacakları karara istinaden yapılabilmesine de imkân sağlanıyor.Riskli yapıların tespiti malik ya da kiracılar tarafından engellenirse mülki idare amirinden izin alınıp çilingirle binaya girilecek ve gerekli tespit yapılacak. Yine riskli yapıların tahliyesinde, mülki idari amirin izni ve kolluk kuvveti marifetiyle kapalı alanlar açtırılacak ve tahliye yapılacak.Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kurulmasına ilişkin esaslar yasaya taşınarak güçlendiriliyor. Dönüşüm alanlarında elektrik, su, doğalgaz işlemlerinin durdurulması gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait birçok yetki de başkanlığa devrediliyor.Kentsel dönüşüm için rezerv alan sadece yeni yerler olmayacak. Mevcut yerleşim yerlerindeki alanlar da rezerv yapı olanı olarak belirlenebilecek.Riskli yapılara ilişkin tebliğ binanın kapısına asılarak, e-Devlet'ten bildirilerek ya da muhtarlıklarda ilan edilerek yapılmış sayılacak.Anlaşma ile tahliyesi gerçekleştirilen riskli yapıların hak sahiplerine mali yardım yapılabilecek.Riskli yapı olarak tespit edilen yapıların yıktırılması için maliklere tek seferlik 90 güne kadar süre verilebilecek.Dönüşümde yeni binanın borcunu ödeyemeyecek dar gelirli vatandaşlara yönelik kolaylık da getiriliyor. Dar gelirlilerin evleri tapuda hak sahibi ile başkanlık adına paylı mülkiyet esaslarına göre tescil ettirilecek.KANUN teklifiyle ilgili teklifin ilk imza sahibi AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ile TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ülke genelinde bulunan 36 milyon bağımsız bölümden 6 milyonunun riskli olduğunu, 2 milyonunun ise acil dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin gelecek hafta gerçekleşeceğini, bir sonraki hafta ise teklifin Genel Kurul'a geleceğini söyleyen Güler, riskli yapı tespiti görev hak ve yetkilerinin bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılacağını belirtti.