Dört araçtan üçünün kaskosu yok

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, "Türkiye'de 4 araçtan 3'ünün kaskosu yok." dedi. Menteş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Özellikle acenteler aleyhine teklifin ağırlaştırıldığı hatta uygulanamaz hale getirildiğine dair birtakım şikâyetler kurumuza intikal etmekte. Aynı kişi, aynı risk, aynı varlık, aynı tarih, aynı dönem. Her şey aynı. Ama poliçenin yanına teminat yönünden zayıf bir eklenti yapılmak suretiyle poliçe fiyat olarak, diğer kanallara veya merkez kanalına mukayese edildiği vakit fevkalade negatif bir hale getirildiğine dair örnekler var. Bu artık piyasa şartlarının dışında bir durum. Ve biz buna müdahale ederiz. Kurumumuzun asli görevlerinden birisi de bu piyasayı rehabilite etmek. Piyasa bozucu işlemlere mahal vermemek, imkân vermemektir. Bu bir piyasanın sürdürülebilirliği için de elzemdir." Öncelikle sorunu kendilerinde aramak suretiyle masaya yatırmaları ve derhal aksiyon almaları gerektiğini dile getiren Menteş, "Türkiye'de 4 araçtan 3'ünün kaskosu yok. Biz artık iç çekişmelerimizi bir kenara bırakıp 'İnsanlar neden sigorta yaptırmıyor?' sorusuna yanıt bulmamız şart" ifadelerini kullandı.TOBB Başkan Yardımcısı Ender Yorgancılar da pandemi sürecinde oluşan tedarik krizinin, yüksek enflasyonun ve artan faizlerin, iş yapma şekilleri ile yatırım politikalarını tüm dünyada değiştirdiğini söyledi. Yorgancılar, şöyle devam etti: "Gerekli tedbirleri alarak yaşanabilecek her türlü afete hazır olmak durumundayız. Bu kapsamda zorunlu deprem sigortasının kapsamının genişletilerek zorunlu afet sigortası yani ZAS'a dönüştürülmesi isabetli ve son derece önemli bir kazanım olacaktır. ZAS'a geçiş çok önemli ama sadece tek başına yeterli mi? Değil. İhtiyari teminatlarla bina tamamlama sigortası ile depreme hazırlık sürecinde gerekli desteği sektör olarak sağlamamız gerekiyor. Ayrıca sanayi tesislerimizi, KOBİ'lerimizi deprem ve diğer olası risklere karşı da daha dayanıklı hale getirme mecburiyetindeyiz.En kritik rolü yine sektörümüz oynayacak."