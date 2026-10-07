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Giriş Tarihi: 7.10.2026 09:29 Son Güncelleme: 7.10.2026 09:34

Dört ilde arazisi olanları ilgilendiriyor! Acele kamulaştırma ve toplulaştırma yapılacak

Dört ilde bulunan bazı araziler için acele kamulaştırma ve toplulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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AA Ekonomi
Dört ilde arazisi olanları ilgilendiriyor! Acele kamulaştırma ve toplulaştırma yapılacak
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İzmir ve Kırklareli'nde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına, Rize ve Aydın'da ise bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

İKİ İLDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILACAK

Kararlara göre, İzmir'in Tire ilçesindeki 30 mahallede Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Kırklareli'nin merkez ilçesinde de toplam 15 mahalle ve köyde DSİ tarafından aynı kapsamda çalışmalar yürütülecek.

RİZE'DE YOL PROJESİ İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA

Rize'de ise "İyidere Ayrımı-İkizdere-İspir Yolu Projesi" kapsamında belirlenen güzergaha isabet eden bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat acele kamulaştırılacak.

Söz konusu kamulaştırma, belirlenen güzergah üzerindeki araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI İÇİN KAMULAŞTIRMA KARARI

"Aydın Çıldır Havalimanı Geliştirme Projesi" kapsamında da belirlenen sahaya isabet eden taşınmazlar ile üzerlerindeki muhdesatın acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bu taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kamulaştırılacağı bildirildi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#RESMİ GAZETE #KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

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