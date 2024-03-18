Döviz manipülasyonuna geçit yok

Döviz fiyatlarını etkileyerek, ülke ekonomisinde, güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilenler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) suç duyurusunda bulundu. Yeniçağ İnternet Gazetesi'nde geçtiğimiz hafta yayımlanan "Dolar 15 gün sonra bu rakama yükselecek. Merkez Bankası'nın raporundan sızdı" başlığıyla yayımlanan ve Merkez Bankası'nın periyodik olarak yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin mart raporundaki bilgilerin çarpıtıldığı haberin gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada, "Yeniçağ İnternet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdem Avşar, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Eray Erollu, Genel Yayın Yönetmeni Fatih Ergin, Yeniçağ Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik, Tüzel Kişi Temsilcisi Ahmet Çelik, 'paradurumu. com' adlı internet sitesinin Yazı İşleri Müdürü Burak Öztunalı, Yayın Danışmanı Ali Güven ve sahibi Özlem Denizmen hakkında suç ihbarında bulunulmuştur" denildi.