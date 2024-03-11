Döviz piyasasindaki dalgalanma geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanmanın geçici olduğunu söyledi. Fitch Ratings'in görünüm ve notu yükseltmesinin, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını belirten Şimşek, "Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.Fiyat istikrarının sağlanmasının zaman alacağına işaret eden Şimşek, yerel seçimlerden sonra Türkiye'nin, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren Orta Vadeli Program'ı uygulamak için seçimsiz uzun bir döneme sahip olacağını belirtti. Şimşek, son dönemde döviz piyasasında yaşanan dalgalanmanın geçici olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini sabitlemeye kararlıdır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak için maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi işlemektedir" diye konuştu.Şimşek, fiyat istikrarının sağlanmasının en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini vurgulayarak, büyümenin dengelenme sürecinin sürdüğüne, iç tüketimin ılımlı seyrettiğine ve net ihracatın güçlendiğine dikkati çekti. Cari işlemler açığının öngörülenden hızlı daraldığına işaret eden Şimşek, açığın, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 3'ün altına düşme yolunda ilerlediğini vurguladı. Şimşek, Türk lirası mevduatların toplam mevduatlar içindeki payının Ağustos 2023'ten bu yana 12 puan arttığına dikkat çekerek, "Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecektir" dedi.FITCH'IN Türkiye'nin notunu artırması Borsa İstanbul'da açılışta hızlı yükselişe neden oldu. Endeks gün içerisinde 9.368 puana kadar yükseldi. Bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 3.5'e ulaştı. Günün ikinci yarısında gelen satışlarla borsa günü yüzde 0.26 düşüşle 9.132 puandan tamamladı. Garanti BBVA'nın açıkladığı kâr payı dağıtma kararı, bankacılık sektörünü hareketlendirdi. Garanti BBVA pay başına brüt 3,1190 TL, net ise 2,8071 TL temettü teklifini genel kurula sunacak. Açıklamada 2023 yılında oluşan vergi sonrası 87.33 milyar TL'lik kâr ile ilgili olarak toplamda ödenmiş sermayenin yüzde 311.9'u oranındaki 13.1 milyar TL'nin nakit brüt temettü bedelinin ortaklara dağıtılmasının genel kurul onayına sunulacağı ifade edildi.