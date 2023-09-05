Döviz pozisyonunu azaltma taahhüdü verene kredi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Buna göre, döviz pozisyonundan dolayı kredi alamayan şirketler, Yabancı Para pozisyonunu limitin altına düşürmeyi taahhüt ederse kredi kullanabilecek.BDDK, daha önce makro ihtiyati tedbirler kapsamında, yabancı para (YP) nakdi varlıklarının Türk lirası (TL) karşılığının 10 milyon TL'nin üzerinde olması ve bu şirketlerin YP nakdi varlıklarının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 5'ini aşması durumunda bu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar vermişti.