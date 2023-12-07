Döviz rezervinde yeni rekor: 140.1 milyar $

Yeni ekonomi yönetiminin para politikasındaki normalleşme adımları, enflasyonla mücadeledeki kararlılık, yabancı yatırımcılarla gerçekleşen görüşmeler ve risk primindeki düşüşle birlikte hızlanan döviz girişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerinde rekor serisinin sürmesini sağladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre 24 Kasım'da 136 milyar 493 milyon dolar olan toplam rezervler, 1 Aralık haftasında 3 milyar 656 milyon dolar artarak 140 milyar 149 milyar 149 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.1 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 236 milyon dolar artışla 93 milyar 233 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde altın rezervleri 1 milyar 420 milyon dolar artarak 45 milyar 496 milyon dolardan 46 milyar 916 milyon dolara çıktı. Döviz rezervleri son 3 haftada 11 milyar 535 milyon dolar arttı. Toplam rezervlerde mayıs sonundan 1 Aralık ile biten haftaya kadar geçen sürede artış, 41 milyar 691 milyon dolar olurken, söz konusu artış yüzde 42.3'e karşılık geldi.Öte yandan sistemde TL'nin payının artırılmasına yönelik stratejiler de sonuçlarını veriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, kur korumalı mevduatta (KKM) ağustosun ikinci yarısında başlayan düşüş devam ediyor. KKM'nin büyüklüğü 27 Kasım-1 Aralık haftasında 24 milyar lira azalarak 2 trilyon 714 milyar lira ile, 23 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. KKM'de 18 Ağustos'taki 3 trilyon 408 milyar liralık zirveden bu yana yaşanan düşüş 694 milyar liraya ulaştı. Merkez Bankası verilerine göre döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü de 176 milyar 17 milyon dolardan 175 milyar 638 milyon dolara indi. TL mevduatın büyüklüğü ise 8 trilyon 334 milyara çıktı.Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla Türkiye'ye güveni artan yabancının piyasalara ilgisi de hızlandı. Yabancı yatırımcılar 1 Aralık haftasında net 376.4 milyon dolarlık hisse senedi, 152.2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, mayıs seçimleri sonucu siyasi belirsizliklerin ortadan kalkması, önümüzdeki döneme yönelik makroekonomik politika çerçevesinin somutlaşmasıyla birlikte, ekonomik göstergelerdeki iyileşmeye ek olarak rezervlerin de istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi. Yılmaz, "Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 140.1 milyar dolar ile tarihi rekor seviyesine yükseldi. Rezervlerde yükselme, bütçe disiplini, cari açıkta düşüş eğilimi ve enflasyonu düşürmeye yönelik kararlı politikalarımız risk algılarında ciddi gerilme ile birlikte yatırım ortamını iyileştiriyor" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, "Programımızın en önemli hedeflerinden birini gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.