Döviz rezervleri rekor kırdı:136.5 milyar $

Yeniekonomi yönetiminin para politikasındaki normalleşme adımları, enflasyonla mücadeledeki kararlılık, yabancı yatırımcılarla gerçekleşen görüşmeler ve risk primindeki düşüşle birlikte hızlanan döviz girişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerini tarihi zirveye taşıdı. TCMB tarafından açıklanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre toplam rezervler, 24 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 25 milyon dolar yükselişle 134 milyar 468 milyon dolardan 136 milyar 493 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Net rezervlerde de toparlanma görüldü. Bankanın net rezervleri 24 Kasım haftasında 35.8 milyar dolara yükseldi.Rezervlerde son iki haftada 7 milyar 879 milyon dolar, son 4 haftada ise 13.6 milyar dolar artış oldu. Toplam rezervlerde mayıs sonundan 24 Kasım ile biten haftaya kadar geçen sürede artış 38 milyar 35 milyon dolar olurken, söz konusu artış, yüzde 38.6'ya karşılık geldi. Bu dönemde toplam rezerv, 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetmişti.TCMB yetkilileri ABD'li kurumsal yatırımcılardan TL'ye fon akışı gözlemlediklerini, devam eden görüşmeler girişlerin süreceğine işaret ettiğini belirtmişti. TCMB verilerine göre de yabancılar 17-24 Kasım haftasında 214.8 milyon dolarlık hisse senedi, 96.8 milyon dolarlık tahvil aldı. Son 4 haftadaki yabancı girişi 1.8 milyar dolara ulaştı. Seçim sonrasında toplam yabancı girişi 4.1 milyar dolara ulaştı.