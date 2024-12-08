Dövizden kaçış hızlandı

Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılıktan taviz verilmemesi, Türk Lirası varlıkların cazibesini güçlendirirken, dövizden kaçış eğilimini de hızlandırdı. Bu yıl reel olarak yatırımcıyı büyük zarara uğratan dövizde, önümüzdeki yıla ilişkin beklentinin de düşük olması bankalardaki döviz mevduatlarındaki çözülmeyi hızlandırdı. 21 Kasım'da 194.3 milyar dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 2 Aralık'ta 189.6 milyar dolara geriledi.Döviz hesaplarında 6 iş gününde 4.7 milyar dolarlık çözülme yaşandı. Bu düşüşün 3.6 milyar doları şirketlerin döviz hesaplarında, 1.7 milyar doları ise vatandaşın hesaplarında gerçekleşti. Döviz hesaplarında 25 Mart 2024'ten bu yana yaşanan düşüş ise 23.2 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde vatandaş 7 milyar 442 milyon dolar, şirketler ise 15 milyar 775 milyon doları bozdurdu.Türk Lirası varlıklara yönelik canlanan ilgi, Borsa İstanbul'a da yansıdı. Endeks 24 Eylül'den bu yana ilk kez 10 bin puanın üzerinde bir kapanış gerçekleştirirken, haftalık bazda yüzde 4.4 yükseldi. Borsa İstanbul sergilediği bu performansla geçen hafta dünyanın en fazla yükselen üçüncü piyasası olurken, aylık bazda yüzde 13.75 ile dünyanın zirvesine çıktı. Bankalarda enflasyon muhasebesi uygulamasının 2025'te uygulanmayacak olması ve BIST-50 hisselerinde açığa satış yasağının 2025'te kaldırılması, Borsa İstanbul'da yükselişin devamına katkı sağlayacak. Analistler endeksin 10 binin üzerinde tutunması halinde, ilk hedefinin temmuz ayında görülen 11.250 seviyesi olduğu görüşünde. Borsa yönünü yukarı çevirirken, hızlanan yabancı girişi de dikkat çekti. Merkez Bankası verilerine göre 22-29 Kasım tarihleri arasında 280 milyon dolarlıkla haftalık bazda son 7 ayın en büyük yabancı girişi gerçekleşti.Enflasyonla mücadele kapsamında bir süredir ekonomi yönetimi önemli adımlar atarken, bu adımlar meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Türkiye 1 yıl içerisinde 3 kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu ikişer kez artırılan tek ülke olmayı başarırken, ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinin rekor seviyelere çıkması ve ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk pirimi (CDS) 249.8 ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Risk primindeki düşüş 2023 yılı Mayıs ayına göre, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken Türkiye'de 456 baz puan oldu.Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki toparlanma kasım ayının son haftasında hızlandı. 22-29 Kasım haftasında brüt rezerv 1.1 milyar dolar artarak 157.7 milyar dolara çıkarken, swap hariç net rezerv ise 4 milyar dolar artarak 45.7 milyar dolarla tarihi zirveye çıktı. Mayıs 2023'ten bu yana brüt rezervler 59.2 milyar dolar artarken, swap hariç net rezervlerdeki büyüme ise 106.2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler Mayıs 2023'te eksi 60.5 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi yönetiminin sonlandırmayı hedeflediği kur korumalı mevduatta da düşüş sürüyor. BDDK verilerine göre KKM'nin büyüklüğü 29 Kasım'da 1 trilyon 198 milyara geriledi. KKM hariç TL mevduatın 18 Ağustos 2023'te yüzde 31.92 olan toplam mevduattaki payı, 29 Kasım 2024'te yüzde 57.33'e çıktı. KKM'nin toplamdaki payı ise yüzde 26.2'den 6.59'a geriledi.