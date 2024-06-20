Drone’lara özel trafik kuralları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otonom drone koridoru için çalışmaları başlattıklarını açıkladı. Kargo dağıtımından, yemek siparişine ve hatta acil durumlarda ulaşılamayan bölgelere kadar çok farklı kullanım olanakları olan drone'lar için rotalar, yollar ve kurallar belirlenecek. Oluşturulacak güzergâhın Avrupa'nın sayılı otonom dron koridoru olacağını belirten Uraloğlu, "Proje ile İHA ve dronların uygunsuz uçuşlarının önüne geçmekle kalmayacağız, takip ve trafik yönetim sistemini de getireceğiz. Bu sayede hava araçlarının belirlenen güzergâhların dışına çıkmasını engelleyeceğiz" dedi.Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronlara özel bir hava koridoru oluşturmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de kayıtlı 1 milyon 521 bin 615 lisanslı İHA pilotu ve 65 bin 859 insansız hava aracı bulunduğunu belirterek, "Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için nasıl belirli güzergâhlar ve yollar oluşturuyorsak, dünyada ve ülkemizde son zamanlarda kullanımı oldukça artan İHA ve drone'lar için de şehiriçi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayacak hava koridorları ve güzergâhlar oluşturacağız. Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek drone'lar için güvenli hava sahasını oluşturacağız" açıklamasında bulundu.Birçok ülkenin, insansız hava araçları konusunda yeni düzenlemeler hazırlamaya başladığına da değinen Uraloğlu, "Sivil havacılıkta önemli bir alan yaratan insansız hava araçlarına ve dronlar dair farklı kullanım türleri görüyoruz. Askeri, güvenlik, istihbarat, tarım, kargo, gümrük işlemleri, orman yangınlarıyla mücadele, sivil ve ticari uçuşlara kadara farklı amaçlarda kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Biz ise yerli ve milli teknolojilerle getireceğimiz yeni sistem ile uygunsuz uçuşların önüne geçip, hassas bölgelerde hem güvenlik zafiyeti oluşmamasını hem de özel yaşamın gizliliğini korumayı da planlıyoruz. Sadece bununla sınırlı değil elbette, bununla birlikte getireceğimiz sistem ile erişilebilir, verimli ve çevre dostu dijital bir uygulama ile operatörler mobil uygulamalar üzerinden uçuş izni alma ve hava sahası bilgilerini görme gibi imkânlara ulaşabilecek" dedi.Bir kontrol mekanizması ihtiyacının tüm ulaşım modlarında olduğu gibi İHA ve dronlar için de gerekliliğine değinen Bakan Uraloğlu, ayrıca belirlenen güzergâhlarda drone'lar arıza, pil bitmesi ya da olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmasına karşı da güzergâh üzerinde tamir istasyonları kurmayı planladıklarının altını çizdi.