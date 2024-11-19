Dünya ayakkabı devi rotayı Türkiye’ye kırdı

Ekonomik programın uygulanmasındaki kararlılık ile enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların etkisiyle gri listeden çıkan, kredi notu bir yıl içinde üç kredi derecelendirme kuruluşu tarafından iki kez artırılan tek ülke olan Türkiye, yabancıların ilgi odağı haline geldi. Dünya devlerinin Türkiye'ye yatırım iştahı arttı. Dünyada 14'ten fazla fabrikası, 280 bin çalışanı bulunan, yıllık en az 500 milyon çift ayakkabı üreten, 4 milyar dolar piyasa değeri bulunan Tayvan merkezli ayakkabı üreticisi Pou Chen, gözünü Türkiye'ye dikti.Adidas, Nike, New Balance, Saloman, Asics gibi dünyanın en ünlü spor ayakkabısı markalarının ana üreticisi Pou Chen'in Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yatırım için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Tayvan merkezli şirketin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek Ticaret Bakanlığı ile görüşme yapması bekleniyor. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanı Berke İçten, geçen hafta Tayvan'a giderek firmayla görüştüklerini, firmanın yatırıma sıcak baktığını belirterek, "Türkiye'ye kendi üretim tesisini kurarsa başlangıçta günlük en az 10 bin çift ayakkabı üretir" diye konuştu.Pou Chen Türkiye'de üretim tesisi açarsa dünyaca ünlü ayakkabıların da burada üretilip Avrupa'ya ihraç edilebileceğinin altını çizen İçten, "Bu sayede hem ithalatı keseriz hem de üretim yapmış oluruz. Daha da önemlisi, en büyük sorunumuz haline gelen yan sanayiler de bu fabrikaya tedarik sağlamak için mecburen kurulacak. 70-80 milyon dolarlık yan sanayi ithalatımız ciddi oranda azalacak. Yatırım, markalı ayakkabı ihracatımıza ilk etapta yıllık tahminen 100 milyon dolarlık katkı sağlayacak. İthalatımızı da minimuma indirecek" değerlendirmelerinde bulundu.Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüklerini kaydeden İçten, "Sayın bakanımız da bizim gibi yerli üreticinin korunması gerektiğini düşünüyor. Ayakkabı ithalatıyla ilgili yeni düzenlemeler gelecek" diye konuştu. İçten, Bakan Bolat'ın, Pou Chen Grubu'nun Türkiye'de yatırım yapması noktasında bakanlık olarak gerekli destek ve teşvikleri vermekten kaçınmayacaklarını söylediğini de belirtti.Pou Chen'in araştırma yaptığını aktaran İçten, şöyle konuştu: "Türkiye'de üretim avantajlı olur mu, Trump'ın gelmesiyle korumacılık politikası nasıl olacak diye araştırma yapıyorlar. 'Asgari ücret çok yüksek, devletin bize teşviği, desteği olur mu' dediler. Yatırımın büyüklüğüne bakılarak teşvik ve desteklerin olabileceğini belirttik. Fabrika, Trakya bölgesine kurulabilir. Çorlu, Esenyurt ya da Silivri tarafları olabilir. Liman ve ulaşım ağlarına kolay erişilebilir noktada olması önemli." İçten, Tayvanlı başka üreticilerle de görüştüklerini dile getirdi.