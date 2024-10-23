Dünya Bankası’ndan 4 projeye 1.9 milyar $

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD temaslarının ilk gününde Dünya Bankası ile uygun koşullu 4 projeye ilişkin finansman anlaşması imzalandı. Şimşek'in katılımıyla, Dünya Bankasıyla enerji verimliliği, taşkın ve kuraklık risk yönetimi, yeşil geçiş ve deprem bölgesindeki sanayi sitelerinin yeniden imarına yönelik 4 önemli proje için kredi anlaşması imzalandı. Projeler, kamu binalarında enerji verimliliğini artırmayı, afetlere karşı dayanıklılığı güçlendirmeyi, yeşil geçişten olumsuz etkilenebilecek grupları desteklemeyi ve deprem bölgesindeki mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyor. Bu projelerle Türkiye'ye Dünya Bankasından yaklaşık 1.9 milyar dolar tutarında finansman sağlandı. Böylelikle bu yıl Dünya Bankası'ndan sağlanan finansman tutarı 3.9 milyar dolara ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, geçen yıl Orta Vadeli Program açıkladıktan hemen sonra Dünya Bankası'nın Türkiye'ye tahsis ettiği kaynakları önemli ölçüde artırarak, devam eden 17 milyar dolarlık programa 3 yıl içinde sağlanması öngörülen 18 milyar dolar daha eklediğini ve toplam finansman tutarının 35 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, "Bugün imzalanan projeler, Dünya Bankasının uyguladığımız ekonomik programa olan güvenini güçlü şekilde tekrar teyit ediyor" diye konuştu.