Dünya Bankası’ndan 485 milyon dolarlık finansman! Bakan Şimşek açıkladı: Sanayide dönüşüm desteklenecek

Dünya Bankası, Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını desteklemek amacıyla Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi'ne 485 milyon dolar kaynak sağlayacak. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında finansman, Türk Eximbank ve VakıfBank aracılığıyla işletmelere ulaştırılacak.
Dünya Bankası'ndan 485 milyon dolarlık finansman'A 242,5'ER MİLYON DOLAR
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları devam ediyor.
Proje kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Dünya Bankasından 485 milyon dolar karşılığı uygun koşullu dış finansman sağlanacak. Kaynağın, ikrazen kullandırılmak üzere Türk Eximbank ve VakıfBank'a aktarılması planlanıyor.
Bu doğrultuda iki bankanın her birine 242,5 milyon dolar karşılığı kaynak kullandırılacak.
KOBİ'LERİN YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLENECEK
Proje çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm programları kapsamında teşvik belgesi bulunan işletmelerin yatırımlarına finansman sağlanacak.
Destek, imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yanı sıra orta-büyük ölçekli işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarını kapsayacak.
Projeyle reel sektörün sürdürülebilir üretim modelleri geliştirmesi ve ileri teknolojileri benimsemesi teşvik edilecek. Böylece Türkiye sanayisinin küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.
ŞİMŞEK: BU YILKİ DIŞ FİNANSMAN 10 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin AA'ya yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin ekonomi programı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Orta Vadeli Program ile uyumlu dış finansman teminini sürdürdüğünü belirtti.
Ekonomi programının nihai hedefinin kalıcı refah artışı olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:
"Bu yıl sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu toplam dış finansman tutarı 10 milyar dolar olurken, bu krediyle sanayi sektörüne yönelik desteğimiz güçlü şekilde devam edecek."
Şimşek, Dünya Bankası ile sürdürülen işbirliğinin gelecek dönemde de güçlenerek devam edeceğini kaydetti.
ŞİMŞEK: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME GEÇİŞİ DESTEKLEYECEĞİZ
Konuyla ilgili olarak X hesabından da paylaşım yapan Bakan Şimşek, Dünya Bankasından sağlanan 485 milyon dolarlık finansmanın işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarında kullanılacağını bildirdi. Şimşek, desteğin COP31 öncelikleriyle de uyumlu olduğunu vurguladı.
Sanayinin dönüşümüne yönelik finansman desteğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü uygun koşullu dış finansmanla destekliyoruz.
Dünya Bankasından sağlanan 485 milyon dolarlık finansman işletmelerimizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımları için kullanılacak.
Bu finansman aynı zamanda kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncelikleri olan iklim finansmanına adil ve kolay erişimi güçlendirmek, uyumu ve dönüşümü hızlandırmak, taahhütleri somut uygulamalara dönüştürmek ile de uyumludur.
İmalat sanayimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmaya, sürdürülebilir üretime geçişini desteklemeye devam edeceğiz."
COP31 ÖNCELİKLERİYLE UYUMLU FİNANSMAN
Şimşek, söz konusu finansmanın COP31 öncelikleriyle uyumlu olduğunu belirterek iklim finansmanına adil ve kolay erişimin güçlendirilmesine, uyum ve dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasına dikkat çekti.
Finansmanla birlikte imalat sanayisinin verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılması, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi ve sürdürülebilir üretime geçişin hızlandırılması hedefleniyor.
Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü uygun koşullu dış finansmanla destekliyoruz. Dünya Bankasından sağlanan 485 milyon dolarlık finansman işletmelerimizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımları için kullanılacak. Bu finansman aynı zamanda kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncelikleri olan iklim finansmanına adil ve kolay erişimi güçlendirmek, uyumu ve dönüşümü hızlandırmak, taahhütleri somut uygulamalara dönüştürmek ile de uyumludur. İmalat sanayimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmaya, sürdürülebilir üretime geçişini desteklemeye devam edeceğiz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 28, 2026