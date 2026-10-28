Dünya Bankası’ndan 485 milyon dolarlık finansman! Bakan Şimşek açıkladı: Sanayide dönüşüm desteklenecek

ŞİMŞEK: SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİME GEÇİŞİ DESTEKLEYECEĞİZ

Konuyla ilgili olarak X hesabından da paylaşım yapan Bakan Şimşek, Dünya Bankasından sağlanan 485 milyon dolarlık finansmanın işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarında kullanılacağını bildirdi. Şimşek, desteğin COP31 öncelikleriyle de uyumlu olduğunu vurguladı.

Sanayinin dönüşümüne yönelik finansman desteğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü uygun koşullu dış finansmanla destekliyoruz.

Dünya Bankasından sağlanan 485 milyon dolarlık finansman işletmelerimizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımları için kullanılacak.

Bu finansman aynı zamanda kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncelikleri olan iklim finansmanına adil ve kolay erişimi güçlendirmek, uyumu ve dönüşümü hızlandırmak, taahhütleri somut uygulamalara dönüştürmek ile de uyumludur.

İmalat sanayimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmaya, sürdürülebilir üretime geçişini desteklemeye devam edeceğiz."

COP31 ÖNCELİKLERİYLE UYUMLU FİNANSMAN

Şimşek, söz konusu finansmanın COP31 öncelikleriyle uyumlu olduğunu belirterek iklim finansmanına adil ve kolay erişimin güçlendirilmesine, uyum ve dönüşüm süreçlerinin hızlandırılmasına dikkat çekti.

Finansmanla birlikte imalat sanayisinin verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılması, işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarının desteklenmesi ve sürdürülebilir üretime geçişin hızlandırılması hedefleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör