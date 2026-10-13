Dünya Bankası’ndan özel sektöre dev kaynak! Türkiye’ye aktarılan sermaye 4 yılda 21 milyar doları aştı

KÜRESEL ÖLÇEKTE 112 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Dünya Bankası Grubu'nun gelişmekte olan ülkelerde özel sektör sermayesini harekete geçirme çalışmaları, 2026 mali yılında tarihi seviyeye ulaştı. Küresel ölçekte mobilize edilen özel sektör sermayesi, 2022 mali yılındaki 35 milyar dolardan 2026 mali yılında 112 milyar dolara yükseldi. Böylece dört yılda üç kattan fazla artış kaydedildi.

Türkiye de Dünya Bankası Grubu tarafından küresel ölçekte en yüksek tutarda özel sektör sermayesi harekete geçirilen ülkeler arasında yer aldı.