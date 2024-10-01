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Giriş Tarihi: 1.10.2024 13:03

Dünya Bankası'ndan Ticaret Bakanlığı'na ödül

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicilerin korunması için devreye aldıkları yenilenmiş ürün sisteminin, Dünya Bankası tarafından ödüle layık görüldüğünü belirterek, ticari alanda adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistemin inşası noktasında var güçleriyle çalıştıklarını bildirdi.

AA
Dünya Bankası’ndan Ticaret Bakanlığı’na ödül

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketicilerin korunması için devreye aldıkları yenilenmiş ürün sisteminin, Dünya Bankası tarafından ödüle layık görülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerin korunması için devreye aldıkları yenilenmiş ürün sisteminin, Dünya Bankası tarafından ödüle layık görüldüğünü aktaran Bolat, "Ticari alanda adil, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistemin inşası ve vatandaşlarımızın haklarının korunması noktasında Ticaret Bakanlığı olarak, var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Dünya Bankası'ndan Ticaret Bakanlığı'na ödül
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