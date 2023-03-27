Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dünya çapında işlere imza atan Ersin Arıoğlu vefat etti
Giriş Tarihi: 28.3.2023

Dünya çapında işlere imza atan Ersin Arıoğlu vefat etti

Dünya çapında işlere imza atan Ersin Arıoğlu vefat etti
Çanakkale Köprüsü, TOGG Fabrikası ve Avrasya Tüneli gibi devasa yapılara imzasını atan şirketler arasında yer alan Yapı Merkezi Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Arıoğlu hayatını kaybetti. 1940 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Arıoğlu, 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak tamamladı. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatına devam etti. Arıoğlu, 1965 senesinde İstanbul'da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.'yi kurdu. İnşaat Yüksek Mühendisi Dr. Ersin Arıoğlu, holding bünyesinde dünya çapında işlere imza attı. 1965 yılından bugüne inşa edilen 4.200 km'nin üzerinde ray hattı, 63 adet raylı sistem, 448 adet istasyon yapılırken 10 bin km su sızdırmaz boru ile 55 ülkede yüzlerce noktaya temiz su iletilmesi; faaliyetlerini yürüttü.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya çapında işlere imza atan Ersin Arıoğlu vefat etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA