Dünya devi Goldman TL tavsiye etti: Türkiye oyuna geri döndü

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar, Merkez Bankası'nın para politikasını normalleştirmesi ve geçen hafta ABD'de gerçekleştirilen temasların olumlu sonuçları sahaya da yansıyor. Dünyanın en önemli yatırım bankalarından ABD'li Goldman Sachs, uzun zaman sonra ilk kez 10 ekonomistin imzasıyla 26 sayfalık bir Türkiye raporu yayınladı. Goldman Sachs'a göre, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşme Türk Lirası'nda (TL) kazancın geri döndüğüne işaret ediyor. Goldman Sachs, reel faizlerin yılsonu itibarıyla pozitif bölgeye geçebileceğini, TL carry trade işlemlerinin de uzun yıllar sonra yeniden mümkün olabileceğini öngördü. Goldman Sachs, müşterilerine gönderdiği "Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü" başlıklı gelişen piyasalar raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Raporda, Türkiye'nin politika faizindeki hızlı normalleşmenin TL'de kazancın geri döndüğüne işaret ettiği belirtildi.Kurum ekonomistleri, "12 ay sonrası enflasyon tahminlerine göre, yıl sonunda yüzde 40 ve üzeri politika faizi Türkiye'nin reel faizlerini pozitif bölgeye getirebilir. Döviz kurunda kısa vadeli baskılar hafifledi ve bu durum, TL'nin yüksek getirisini sürdürmesini sağlayabilir. Bu durum, TL'nin getiride dövizi yenmesinin mümkün olduğuna işaret ediyor" değerlendirmesinde bulundu. Goldman üç ay sonra dolar/ TL'nin 28 ve altı ay sonra 29 seviyelerinde olacağı tahmininde bulundu.Ekonomistler, İstanbul Borsası'nın 5.8 ile düşük fiyat/ kazanç oranına sahip olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'nin kredi notundaki iyileştirmelerle birlikte yükselişin devam edeceğine vurgu yaptı.HAZİNEve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 3-4 Ekim'de Londra'da yatırımcı toplantıları düzenleyecek. Körfez ülkelerinden başlayan finansman ve yatırımcı görüşmeleri bu ay ABD yatırımcı toplantılarıyla devam etmişti. Şimşek'in ABD ve Londra sonrası yıl bitmeden Asya'da da yatırımcı toplantısı düzenlemesi bekleniyor.