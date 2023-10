Dünya devinden Cumhuriyet’in 100. yılında 105 otel 10 marka

Dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan Wyndham Grup, Türkiye'de hedef büyüttü. Cumhuriyet'in 100'üncü yılını 105 otelle karşılayan dev otel zinciri, 'Türkiye Yüzyılı'na da iddialı bir giriş yaptı. 5 yılda otel sayısını 150'ye çıkarmayı hedefleyen grup, özellikle Anadolu illerini odağına aldı. Wyndham, Wyndham Grand, Wyndham Garden, Ramada by Wyndham, Ramada Encore by Wyndham, Trademark Collection by Wyndham, Days Hotel by Wyndham, TRYP by Wyndham, La Quinta by Wyndham ve Hawthorn Suites by Wyndham olmak üzere 10 markasını Türkiye'ye taşıyan grup, geçen sene satın aldığı 'Vienna House' markasını da getirmek için kolları sıvadı.SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Wyndham Hotels&Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını 100 otelle karşılama sözü verdiklerini hatırlatarak, "Biz bu sözümüzü tuttuk hatta hedeflerimizi de aşarak 105 otele ulaştık" dedi. Wyndham Grup içinde Türkiye'nin ayrı bir yerinin olduğunu aktaran Manikis, "Bu ülkenin turizmde daha yazacak çok hikâyesi var. Biz bu ülkeye sonsuz güveniyoruz. O nedenle yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda 5 yıl içinde 150 otele ulaşma hedefi koyduk" şeklinde konuştu.Türkiye'nin hemen her ilinin ayrı bir turizm değerinin bulunduğunu anlatan Dimitris Manikis, "O nedenle yatırımlarımızı tüm Anadolu coğrafyasına yaymayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde bir markamızla bulunmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde başta Doğu Anadolu illeri olmak üzere otellerimizin inşa edilmiş olduğunu göreceğiz" dedi. Manikis, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından yaptıkları çalışmaları ise şöyle özetledi: "Bir çok şehrimizdeki otelimizde depremzedelerimizi ağırladık. Şimdi bu şehirlerin yeniden inşaası için devlet çok güçlü çalıyışor. Biz de bu güzel şehirlerin yeniden hayat bulması ve turizme kazandırılması için grup olarak çalışacağız."