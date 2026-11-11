Dünya ekonomisinde yeni dönem: Moody’s büyüme ve enflasyon için tarih verdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ratings, küresel ekonominin önümüzdeki yıllara ilişkin büyüme, enflasyon ve yatırım beklentilerini içeren yeni raporunu yayımladı. Rapora göre dünya ekonomisinde büyüme hızının 2025'teki yüzde 2,8 seviyesinden 2026'da yüzde 2,6'ya düşmesi bekleniyor. Küresel büyümenin 2027 ve 2028 yıllarında da yüzde 2,6 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor.

Moody's, gelişmiş ekonomilerin 2027 yılında ortalama yüzde 1,7 büyüyeceğini öngörürken, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin daha belirgin bir yavaşlama göstereceğine dikkat çekti. Bu ülkelerde büyüme oranının 2025'teki yüzde 4,5 seviyesinden 2027'de yaklaşık yüzde 4'e gerilemesi bekleniyor.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ İÇİN 2027'NİN ORTASI BEKLENİYOR

Moody's raporunda enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisine de dikkat çekildi. Petrol fiyatlarının varil başına 90-110 dolar aralığının üst sınırına yakın seyretmesinin beklendiği belirtildi.

Bu koşullar altında manşet enflasyonun kademeli olarak gerileyeceği, ancak belirgin düşüş sürecinin 2027 yılının ortalarında başlayacağı öngörüldü.

Raporda ayrıca merkez bankalarının enflasyonla mücadelede kapsamlı ve uzun süreli bir parasal sıkılaşma yerine daha ölçülü faiz artışlarını tercih edebileceği değerlendirildi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI 1 TRİLYON DOLAR SEVİYESİNDE KALACAK

Moody's'in raporunda yapay zeka teknolojileri ve veri merkezlerine yönelik yatırımlar da önemli yer tuttu. Büyük teknoloji şirketlerinin bu alanlardaki sermaye harcamalarının 2027 yılında yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşarak yüksek seviyesini koruması bekleniyor.

Bununla birlikte, söz konusu yatırımların ekonomik büyümeye sağladığı katkının önceki döneme kıyasla zayıflayacağı tahmin ediliyor.

Moody's, büyük teknoloji şirketlerinin sermaye harcamalarındaki artış hızının 2026'da yaklaşık yüzde 100 seviyesindeyken 2027'de yüzde 25'e kadar gerileyeceğini öngörüyor.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞİYOR

Moody's'in değerlendirmeleri, küresel ekonomide büyümenin önümüzdeki yıllarda daha sınırlı bir hızda devam edeceğine işaret ediyor. Enflasyonun düşüş sürecinin zaman alması, enerji fiyatlarının seyri ve teknoloji yatırımlarındaki büyüme hızının yavaşlaması, ekonomik görünümün temel belirleyicileri arasında yer alıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör