Dünya ekonomisinin kaderi masada! Merkez bankası başkanları İstanbul’da buluşuyor

KÜRESEL EKONOMİNİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILACAK

Forumda, giderek parçalanan küresel ekonomide yol alma ve belirsizlik ortamında para politikası gibi başlıkların yanı sıra borç dinamikleri de ele alınacak.

Ayrıca yapay zeka ve dijital inovasyonun makroekonomik politika üzerindeki etkileri konusunda da değerlendirmeler yapılacak.

Farklı ülke ve kurumların bakış açılarını bir araya getirecek Forum ile daha dayanıklı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katkı sağlayacak diyalogların geliştirilmesi amaçlanıyor.

Forum hakkında detaylı bilgiye İstanbul Ekonomi Forumu'nun resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör