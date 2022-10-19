Dünya helal pazarı 10 trilyona koşuyor

Finanstan gıdaya, turizmden tekstile, kozmetikten tıp, ilaç ve kimyaya kadar dev bir sektörü içine barındıran dünya helal pazarının büyüklüğü 7 trilyon doları aştı. Önümüzdeki beş yıl içinde 10 trilyon doları bulması beklenen helal pazarının, küresel pazarı şekillendirmesi de bekleniyor. Hem jeopolitik konumu hem de yürüttüğü projelerle helal pazarının üssü konumuna yükselen Türkiye ise bu pazardan aldığı payı son beş yılda üçe katlayarak 150 milyar doların üzerine taşıdı. Bu payı beş yılda 400 milyar doların üzerine taşımak için kolları sıvayan sektör oyuncuları, dünyanın en büyük 'helal organizasyonu' olan 8'inci Dünya Helal Zirvesi ve 9'uncu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı için çalışmalarını hızlandırdı.

KÜRESEL PAZARI ŞEKİLLENDİRECEK

Dünya Helal Zirvesi Konsey Başkanı ve Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, son 5 yılda dünya helal pazarının iki kattan fazla büyüme kaydettiği bilgisini verdi. Bu hızlı büyümede Kovid-19 pandemisinin de etkisi olduğunu anlatan Ete, "Helal ürünlerin temellerinden biri de hijyen. Pandemi döneminde de insanların sağlıklı ve hijyenik ürünlere ilgisi arttı. Bu da helal olan ilgiyi artırdı. Dolayısıyla pazar hızlı bir büyüme ivmesine girdi" dedi. Dünya helal pazarının 10 trilyon dolara doğru koştuğunu anlatan Ete, "İslami finansın 3.5 trilyon dolar, gıda ve içecek sektörünün 2 trilyon dolar, helal turizm sektörünün 400 milyar dolar, kozmetik sektörünün 200 milyar dolar, muhafazakâr giyimin ise 240 milyar doların üzerinde bir büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Helal ekonomisinin yakın zaman içerisinde küresel pazarı şekillendirmesi de bekleniyor" ifadelerini kullandı.