Dünya teknoloji devlerinin Türkiye’ye olan ilgisi artıyor

Küresel teknoloji devlerinin radarına aldığı Türkiye'de akademik dünya ve araştırma enstitüleriyle işbirlikleri yapmak için de sıraya girildi. Çin merkezli Huawei'nin Veri Depolama Ürün Grubu Başkanı Peter Zhou, "Türkiye'de sadece iş ortağı olmak için değil aynı zamanda ülkedeki akademi dünyasıyla, araştırma enstitüleriyle iş birliği yapmak içinde yatırım geldiğini görüyorum. Türkiye, Huawei'den daha fazla yatırım için çok umut verici" dedi. Berlin'de düzenlenen yıllık Yenilikçi Veri Altyapısı Forumu'nda açıklamalarda bulunan Zhou, dünyanın önde gelen bilgi ve iletişim teknolojileri çözüm sağlayıcısı Huawei'nin Türkiye'deki faaliyetlerini 5 lokasyonda sürdürdüğünü söyledi.Türkiye'de Huawei'nin Ar-Ge merkezi olduğunu hatırlatan Zhou, burada çoğunluğu Türk mühendislerince olmak üzere yazılım ve teknoloji üzerine çalışmalar yapıldığını belirtti. Zhou, "Türkiye'de çalışanlarımız sadece Huawei için teknoloji icat etmiyorlar, yerel ortaklara ve şirketlere hizmet veriyorlar. Türkiye'de sadece iş ortağı olmak için değil aynı zamanda ülkedeki akademi dünyasıyla, araştırma enstitüleriyle iş birliği yapmak içinde teklif geliyor. Türkiye, Huawei'den daha fazla yatırım için çok umut verici" dedi.Huawei, forum kapsamında, şirketlerin teyp tabanlı depolamadan uzaklaşmalarını sağlayabilecek bir depolama çözümü geliştirdiğini bildirdi. Huawei, OceanStor veri depolama çözümleri ailesinin bir parçasını oluşturan yapay zekaya özel depolama ürünü OceanStor A800'ün yanı sıra yeni bir yüksek kapasiteli katı hal sürücüsü (SSD) ve şirketin veri yönetim motorunda (DME) yapay zekaya özel bir güncellemeyi tanıttı. Peter Zhou, teyp depolamanın verimsiz olduğu için "korkunç bir teknoloji" olduğunu ve sıcaklık ve nem kontrollü alanlarda depolanması gerektiği için bir dizi zorluk çıkardığını söyledi.