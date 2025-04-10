Dünya Ticaret Örgütü’nden kara senaryo: Küresel ticaretin yön değiştirmesi acil bir tehdit

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, ABD ile Çin arasındaki vergi geriliminin iki ülke arasındaki ticareti yüzde 80 oranında azaltabileceğini ve bunun küresel GSYİH'de yüzde 7'lik bir azalmaya yol açabileceğini söyledi.

GSYH'DA YÜZDE 7'LİK DARALMA OLABİLİR

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, ABD ile Çin arasında tırmanan ticari gerilimin, iki ülke arasındaki mal ticaretinde yüzde 80'i bulan keskin daralmaya ve küresel reel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'da (GSYH) uzun vadede yaklaşık yüzde 7 azalmaya yol açabileceği uyarısında bulundu. Okonjo-Iweala, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesinin iki ülke arasındaki ticarete olduğu kadar küresel ekonomik görünüme de zarar verebileceğini kaydetti.

ACİL BİR TEHDİT

Okonjo-Iweala, olumsuz makroekonomik gelişmelerin başta en az gelişmiş ülkeler olmak üzere diğer ekonomilere de yayılacağını vurgulayarak, "Küresel ticaretin, jeopolitik hatlar boyunca parçalanma potansiyeli özellikle endişe verici. Küresel ekonominin iki bloğa bölünmesi, küresel reel GSYH'de uzun vadede yaklaşık yüzde 7'lik bir azalmaya yol açabilir. Dahası, ticaretin yön değiştirmesi, koordineli bir küresel yanıt gerektiren acil bir tehdit olmaya devam ediyor.

Tüm DTÖ üyelerini bu sorunu işbirliği ve diyalog yoluyla ele almaya çağırıyoruz. Uluslararası ticaret sisteminin açıklığını korumak için küresel toplumun birlikte çalışması kritik önem taşıyor. DTÖ üyeleri açık, kurallara dayalı ticaret sistemini korumakla yükümlüdür. DTÖ diyalog için hayati bir platform görevi görüyor. Bu meselelerin işbirliği çerçevesinde çözüme kavuşturulması elzem" değerlendirmesinde bulundu.