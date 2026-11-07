Dünya Ticaret Örgütünden Türkiye’ye kadın-erkek eşitliği ödülü

Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan araştırma, kadınların Türkiye'nin ihracatına katkısını kapsamlı verilerle ortaya koymasıyla uluslararası alanda takdir topladı.

Proje, Dünya Ticaret Örgütü bünyesindeki Ticaret ve Cinsiyet Gayriresmî Çalışma Grubu tarafından verilen "Ticarette Kadın-Erkek Eşitliği Uluslararası Ödülü"ne layık görüldü. Ödül, kadınların uluslararası ticarete katılımını artıran, ekonomik açıdan güçlenmelerini destekleyen ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan başarılı çalışmalara veriliyor.

KADINLARIN İHRACATTAKİ KATKISI MİKRO VERİLERLE ANALİZ EDİLDİ

Ticaret Bakanlığının ödül alan araştırması, kadınların Türkiye'nin ihracatına katkısını iki temel başlık altında inceliyor. Çalışmada kadınların ihracatçı firmalardaki istihdamı ile karar alma mekanizmalarına katılımı ele alınıyor.

Araştırmada kadınların yalnızca ihracatçı firmalarda çalışan olarak değil, aynı zamanda yönetici ve sermaye sahibi olarak üstlendikleri roller de değerlendiriliyor. Böylece kadınların ihracata sağladığı katkı ölçülebilir veriler üzerinden ortaya konuluyor.

Elde edilen bulgular sektör, teknoloji yoğunluğu ve iller bazında ayrıntılı şekilde analiz ediliyor.

ARAŞTIRMA, KADINLARIN EKONOMİK GÜCÜNÜ ARTIRACAK POLİTİKALARA VERİ SAĞLAYACAK

Çalışma, kadınların dış ticaretteki ekonomik katkısının somut göstergelerle belirlenmesine katkı sağlıyor. Aynı zamanda kadınların ekonomik hayattaki konumunu güçlendirmeye yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesi için önemli bir veri altyapısı sunuyor.

Yenilikçi mikro veri yaklaşımıyla hazırlanan araştırma, kadınların üretim, istihdam, girişimcilik ve ihracat süreçlerindeki rolünün daha kapsamlı değerlendirilmesine imkân tanıyor.

ULUSLARARASI ÖDÜL CENEVRE'DE VERİLDİ

Ticaret Bakanlığının uluslararası ödüle layık görülen çalışmasının ödülü, 29 Ekim 2026 tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen törende takdim edildi.

Ödül töreni, Dünya Ticaret Örgütü tarafından gerçekleştirilen "Aid for Trade Global Review 2026" kapsamında düzenlendi. Törende ödül, Ticaret Bakanlığı temsilcilerine verildi.

Ticaret Bakanlığı, kadınların üretim, istihdam, girişimcilik ve ihracattaki konumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yenilikçi, kapsayıcı ve veri temelli politikalar geliştirmeye devam edeceğini bildirdi.

Araştırmanın tamamına Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör