Dünyaca ünlü bankadan rekor altın tahmini

Donald Trum politikaları ile başlayan belirsizlik ortamı altın fiyatlarında rekor seviyeleri destekledi. Küresel piyasalarda altın 3 bin doları aşarak rekor üzerine rekor kırdı. Altının onsu haftayı 3 bin 28 dolardan kapattı. Danimarkalı finans devi Saxo Bank ise altın tahminini güncelledi.

REKOR ALTIN TAHMİNİ

Saxo Bank yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyat tahminini güncelleyerek ons başına 3300 ABD dolarına yükseltti. Fiyatlarda kısa vadeli oynaklık bekleniyor. Australian Resources and Investment haberine göre Saxo Bank'ın emtia stratejisti Ole Hansen, altının yükselişini yönlendiren çok sayıda faktörün bulunduğunu anlattı. Hansen, altının yükselişine etki eden süreçleri açıklayarak "Başta gelişmekte olan piyasalardakiler olmak üzere, merkez bankaları son üç yıldır üst üste yılda 1000 tondan fazla altın satın aldılar" dedi.

Hansen açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

KRİZLERE KARŞI KORUMA ARACI

"Altın, tarihsel olarak değer saklama rolü ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde fiyatını tutma eğilimi nedeniyle mali borç endişelerine karşı bir koruna aracı olarak görülüyor. Geçtiğimiz 25 yılda, özellikle ABD'de, hükümet borç seviyeleri patlama yaşadı. Bu durum, eninde sonunda bir krize yol açabileceği endişelerini artırdı. Bunun gerçekleşmesi halinde altın, krizin sonuçlarına karşı bir koruma görevi görecek.