Dünyaca ünlü profesör ülkesi ABD'yi topa tuttu Türkiye'nin liderliğine dikkat çekti: "Erdoğan'da bunu gördüm"

'İSTANBUL GEZEGENDEKİ EN ÜNLÜ YERLERDEN BİRİSİ'

Bu önemli ve bütün bunlarda derin bir neden bulmamın sebepleri var. Bunun normal sebebi, dünya olarak bu gezegenin geleceği için çocuklarımız ve torunlarımız için gerekli değişiklikleri yapabileceksek, her yerde tüm uluslarımızın yüzyılın ortasına kadar net bir yol haritasına ihtiyaç duymasıdır. Çok zaman kaybettik, bu yüzden bu yol haritalarına ihtiyacımız var. İlham almamın normal nedeni bu. 2053 vizyonundan ilham almamın asıl nedeni, elbette 2053'ün, Türkiye'nin bu olağanüstü şehrin vekilharcı olarak 600. yıl dönümü olması. Bu oldukça büyük bir başarı, oldukça büyük bir başarı ve aynı zamanda oldukça büyük bir sorumluluk. Burası gezegendeki en ünlü yerlerden biri. Dünyada bunun gibi pek fazla yer yok.

Bugün İstanbul, bildiğiniz gibi, Avrupa'nın en büyük şehri ve tüm gezegendeki en önemli yerlerden biri olmaya devam ediyor ve bu hem özel bir sorumluluk getiriyor, ama aynı zamanda özel bir ruh da yarattığını düşünüyorum" dedi.