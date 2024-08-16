Dünyaca ünlü yıldızların adresi Türkiye oldu

Türkiye sağlık turizminde dünyanın yükselen yıldızı olmaya devam ediyor. Yıllarca Körfez ülkelerinin en gözde ekim merkezi olarak gördüğü Türkiye, artık Avrupa ve ABD'den de hasta çekiyor. Öyle ki son yıllarda dünyaca ünlü isimler ve futbolcuların adresi de Türkiye oldu. Cezayir asıllı Fransız futbolcu Zinedine Zidane, İngiliz futbolcu Wayne Rooney gibi ünlü futbolcuların yanı sıra Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Jason Donovan da saç ekimi için Türkiye'yi seçti. Türkiye'nin saç ekimi turizminde yükselişini sürdürdüğünü belirten sektör oyuncuları, bu alandan 2024 yılı sonunda 2.5 milyar dolar gelir elde edileceğini öngörüyor.Türkiye'nin geçen yıl 1 milyon sağlık turisti ağırladığını anlatan Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Derneği (THTC) İcra Kurulu Üyesi ve Adem&Havva Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kurt, bunun büyük bir bölümünün saç ekimi için geldiğini söyledi. Türkiye'de saç ekimi turizminin 2024'ün ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre kişi sayısında yüzde 16, gelirde ise yüzde 5.4 artış elde ettiğini aktaran Kurt, "Bu büyüme trendinin yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Bu yılın sonunda saç ekimi turizminden 2.5 milyar dolar gelir öngörüyoruz" dedi.SAÇ ekimi turizminin Türkiye'nin genel sağlık turizmi gelirlerinde önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Kurt, "Bu alandaki büyüme, ülkenin tıbbi altyapısının güçlendirilmesi ve rekabetçi fiyatlar sunması sayesinde sürekli olarak artmaktadır" dedi. "2024 yılında Türkiye'ye saç ekimi için gelen turistler ağırlıklı olarak Batı Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Amerika ülkelerinden oldu. Özellikle Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi Batı Avrupa ülkelerinden yoğun bir talep geliyor" diyen Kurt, şöyle devam etti: "Ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi Orta Doğu ülkeleri de Türkiye'yi saç ekimi için tercih eden ülkeler arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi Kuzey Amerika ülkelerinden de ciddi sayıda ziyaretçi ülkemizi tercih ediyor. Türkiye, saç ekimi turizmi için cazip fiyatlar, yüksek kaliteli hizmet ve uluslararası akreditasyona sahip klinikleriyle bu ülkelerden gelen turistlerin ciddi anlamda ilgisini çekiyor."ETHICA, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC İnşaat'ın bağlı olduğu MYC Partners'ın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akdoğan, saç ekimi turizminde eskiden Körfez ülkelerinin merkez olduğunu belirterek, "Artık Avrupa ve ABD'den de ciddi hasta geliyor" dedi. Sağlık turistinin ülkeye çok ciddi bir katma değer sağladığını vurgulayan Akdoğan, "Türkiye'ye saç ekimi için gelen bir turist 2 bin ila 6 bin dolar arasında gelir bırakıyor. Bu yapılan işlemin türüne, klinik seçimine ve turistin Türkiye'de geçirdiği süre boyunca yaptığı harcamalara göre değişebiliyor. Ortalama üç gün konaklıyorlar. Ayrıca yeme-içme ve alışveriş sektörüne de ciddi katkı sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.