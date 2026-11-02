Dünyada 300 bin adet satıldı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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2023'te yollara çıkan Jeep Avenger, dünya genelinde 300 bin siparişe ulaştı. Türkiye'de de bugüne kadar toplam 6 bin adedin üzerinde satışa ulaşan Avenger'ın 2026 yılının ilk dokuz ayındaki satışları, geçen yılın aynı dönemindeki 1.419 adetten 2 bin 259 adede yükseldi. Jeep Türkiye Marka Direktörü Selim Eskinazi, "Avenger'ın Avrupa'daki başarısını Türkiye'de de sürdürmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye'de bugüne kadar 6 bin adedi aşan toplam satışları ve bu yılki güçlü performansı, müşterilerimizin ilgisini açıkça ortaya koyuyor" dedi.