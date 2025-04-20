Dünyada 3’üncü ülke olduk

Türkiye, dünyada BMW Group'un en çok elektrikli otomobil satan üç ülkesinden biri oldu. BMW ve MINI markalarının Türkiye Distribütörü Borusan Otomotiv'in İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, 2024'te 10 bin 181 adet elektrikli BMW ve 3 bin 635 adet MINI satışı ile Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında ikinci sırada yer aldıklarını söyledi. Borusan Otomotiv olarak toplamda 13 bin 816 adetlik elektrikli otomobil satışıyla pazardan yüzde 14'lük pay elde ettiklerini ifade eden Tiftik, "Türkiye otomotiv sektörünün 'elektrifikasyon dönüşümünde öncü olma' vizyonumuz paralelinde; BMW satışlarımızın yüzde 39.5'i, MINI satışlarımızın ise yüzde 76.4'ü tamamen elektrikli modellerden oluştu ve bu rakamlarla oran olarak dünyada BMW Group'un en çok elektrikli otomobil satan ilk üç ülkesinden biri olduk" dedi.Yeni BMW X3 ile BMW 2 Serisi Gran Coupe tanıtım toplantısında konuşan Tiftik, 25 bin 784 adetlik BMW satışıyla 2024'te 'Dünyanın En Büyük BMW Distribütörü' olma unvanını koruduklarını da sözlerine ekledi.