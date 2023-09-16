Dünyada 5. Türkiye’de 1. olacak! Bakan Yumaklı duyurdu: Yusufeli Barajı’nda ilk türbin döndü

Artvin'de elektrik üretimine hazırlanan Yusufeli Barajı'ndan yeni haberler geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işleminin başladığını duyurdu.