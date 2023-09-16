Dünyada 5. Türkiye’de 1. olacak! Bakan Yumaklı duyurdu: Yusufeli Barajı’nda ilk türbin döndü

Artvin'de elektrik üretimine hazırlanan Yusufeli Barajı'ndan yeni haberler geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işleminin başladığını duyurdu.
Bakan Yumaklı Yusufeli Barajı'ndan görüntülere de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemini başlattık. Mühendislerimiz test denemelerini titizlikle takip ediyor. Dünyanın 5'inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor."
Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemini başlattık.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 16, 2023
Mühendislerimiz test denemelerini titizlikle takip ediyor.
Dünyanın 5'inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor⚡️#YüzyılınEnerjisi pic.twitter.com/2BLoPpt1Mz