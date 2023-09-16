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Giriş Tarihi: 16.9.2023 12:45 Son Güncelleme: 16.9.2023 12:45

Dünyada 5. Türkiye'de 1. olacak! Bakan Yumaklı duyurdu: Yusufeli Barajı'nda ilk türbin döndü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından görüntüleriyle birlikte paylaşarak duyurdu. Yusufeli Barajı ve HES’te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemi başladı.

Dünyada 5. Türkiye’de 1. olacak! Bakan Yumaklı duyurdu: Yusufeli Barajı’nda ilk türbin döndü

Artvin'de elektrik üretimine hazırlanan Yusufeli Barajı'ndan yeni haberler geliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işleminin başladığını duyurdu.

Bakan Yumaklı Yusufeli Barajı'ndan görüntülere de yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemini başlattık. Mühendislerimiz test denemelerini titizlikle takip ediyor. Dünyanın 5'inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor."

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Dünyada 5. Türkiye'de 1. olacak! Bakan Yumaklı duyurdu: Yusufeli Barajı'nda ilk türbin döndü
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