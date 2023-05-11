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Giriş Tarihi: 11.5.2023 23:09

Dünyada bir ilk! Akıncı Çakır'ı ateşledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığını belirterek, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılı'na, savunma sanayiinden armağan olsun." ifadesini kullandı.

AA
Dünyada bir ilk! Akıncı Çakır’ı ateşledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, ÇAKIR seyir füzesine ilişkin paylaşım yaptı.

DÜNYADA BİR İLK! AKINCI ÇAKIR'I ATEŞLEDİ

Dünyada ilk kez bir SİHA'dan seyir füzesi atıldığına dikkati çeken Demir, "AKINCI TİHA'dan atılan ÇAKIR tüm kritik bileşenleri yerli-milli olan motorla ateşlendi ve hedefi tam isabetle vurdu. Türkiye Yüzyılına savunma sanayiinden armağan olsun. Tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.

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Dünyada bir ilk! Akıncı Çakır'ı ateşledi
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