Dünyada ilk 10’a gireceğiz

SİGORTA sektörünün geleceğinin tartışıldığı 4. Uluslararası Sigorta Zirvesi'nin ikinci gününde gelecek vizyonu masaya yatırıldı. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, sektörün 2025 sonu itibarıyla 1.2 trilyon TL prim üretimine ulaşacağını belirtti. Yaşar, "Sektörümüz aynı zamanda ekonomiye 2.4 trilyon TL fon sağladı, sigortalılara 339 milyar TL tazminat ödedi. Yani sigortacılık, hem bireylerin hem de işletmelerin yanında olduğunu kanıtladı" dedi. Yaşar, dünya genelinde sigorta sektörünün ulaştığı büyüklüğe dikkat çekti: "Küresel ölçekte baktığımızda, dünya prim üretimi 7,2 trilyon dolar seviyesinde. Türkiye'nin payı ise yalnızca yüzde 0,45. Penetrasyon oranımız yüzde 2,5 ile son 10 yılın en yüksek seviyesinde. 2030'da yüzde 4,7 penetrasyon ve 44,3 milyar dolar prim üretimi. Bu tablo bize şunu gösteriyor: Türkiye'nin önünde çok büyük bir potansiyel var. Bizim vizyonumuz çok açık: Türkiye sigorta sektörünü dünyanın en büyük 10 pazarından biri yapmak."