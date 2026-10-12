Dünyanın 365,5 trilyon dolar borcu var! Yükselen enerji fiyatları enflasyon baskılarını artırıyor

Ülkeler 2026 yılında küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ek olarak yüksek kamu borçlarını nasıl ödeyeceklerini de düşünüyor. Tahvil faizleri tüm dünyada neden yükselmeye devam ediyor? Enerji fiyatlarının soğuk havaların artmasıyla yükselmesi Avrupa kıtasını tehdit ediyor.

TAHVİL FAİZLERİ NEDEN YÜKSELİYOR?

Tahvil faizlerindeki hızlı artışların arkasında yükselen enflasyon beklentileri var. Enflasyon oranlarının yükselmesini bekleyen yatırımcı elindeki tahvilleri satma yoluna gidiyor. Arz talep kanunu gereği tahvillerin fiyatları düşüyor. Ancak bu durumda faizlerin yükselmesine neden oluyor. Kaldı ki enflasyonla mücadele etme konusunda hala yol kat edemeyen küresel ekonomiler yüksek politika faizinden vazgeçemiyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizi getirileri perşembe günü 2002'den beri en yüksek seviyelere çıktı. 6 baz puan gerilmesinin ardından cuma günü hafif yükselerek yüzde 5,26 seviyelerine yükseldi. Devletler artan borçlarını ödemek için daha fazla tahvil ihraç ediyor. Bu durum da tahvil faizlerin yükselmesini destekliyor.

Citigroup'un tahminine göre ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, borçlanma maliyetlerini kontrol altına almak amacıyla 20 ve 30 yıl vadeli tahvil ihraçlarını azaltabilir. Hatta bankanın iddiasına göre, 20 yıllık tahvil ihracına tümden son verilebilir.

IMF VE DÜNYA BANKASI'NIN GÜNDEMİNDE KÜRESEL BORÇ YÜKÜ VAR

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları 12 Ekim-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Orta Doğu sone gelmeyen riskler enerji fiyatlarının sürekli artmasına neden olurken enflasyon riskleri sıcak kalmaya devam ediyor.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla dünya petrol arzının yaklaşık %20'sinin sekteye uğramasına rağmen küresel ekonominin beklenenden daha dirençli kaldığını anlattı. Ancak, artan dizel ve gübre fiyatları maliyetleri artırmayı sürdürüyor. IMF ve Dünya bankası yetkileri konuyu görüşmeler sırasında masaya yatıracak.

IMF verilerine göre kamu borçları İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Küresel kamu borcu milli gelire oranının 2030'dan önce 100'de yüze aşması bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerde artan faizler kamu borçlarının çevrilmesini zorlaştırıyor. IMF Başkanı Georgieva'nın toplantılar öncesinde kullandığı "Kış geliyor" ifadesi de enerji fiyatları, enflasyon ve yüksek borçlanma maliyetlerinin aynı anda yarattığı baskıyı anlatması açısından dikkat çekici.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör