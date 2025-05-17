Dünyanın demiryolu rotası İstanbul!

PARİS-İSTANBUL TURİSTİK TRENİ ÜLKEYE BU GECE GİRİŞ YAPACAK

Bakan Uraloğlu, Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan trenin İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahını takip ederek Türkiye'ye geleceğini kaydetti. Uraloğlu, trenin Kapıkule-İstanbul parkuru arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletileceğini belirterek "Paris-İstanbul arasında sefer yapan turistik tren, bu gece Türkiye'ye Kapıkule'den giriş yaparak ertesi gün İstanbul Sirkeci Garı'na ulaşacak. Şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini deneyimleyecek olan turistlerin dönüş yolculuğu 19 Mayıs'ta başlayacak." açıklamasında bulundu.

Söz konusu trenin geçen yıl 10 Mayıs ve 20 Ekim tarihlerinde İstanbul'a geldiğini anımsatan Uraloğlu, 14 vagondan oluşan trenin bu yıl ilk seferini 60 yolcu ile gerçekleştireceğini ifade etti. Uraloğlu, 29 Mayıs tarihinde ise Paris-İstanbul treninin bir kez daha Türkiye'ye geleceğini bildirdi.