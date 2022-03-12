Dünyanın en büyük çatı üstü güneş enerjisi projesi

Tosyalı
Holding, aynı anda tüm tesislerinde toplam 632 bin metrekare alan üzerinde kurulacak güneş enerjisi santrali (GES) ile 140 megavat kurulu güce ulaşarak, dünyanın en büyük çatı üstü GES'e sahip şirketi olacak. Projenin 85 megavat gücündeki ilk etabı 7 ayda, tamamı ise Nisan 2023'te tamamlanacak. Tosyalı Holding projesinin çözüm ortakları ise SolarAPEX ve Huawei oldu.
Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı
, Çatı GES projelerinin kendi alanında dünyanın en büyüğü olmakla kalmayıp, yıllık 116 milyon 525 bin kilogram karbon salımını engellediği için dünyanın en temiz çelik üretimine de imkân vereceğini belirterek, "Holding olarak hedefimiz, fosil yakıt kullanımını mümkün olan en düşük seviyeye getirmek. Kurduğumuz GES'ten elde edeceğimiz elektriğin bir kısmını da hidrojen odaklı bu işlemler için kullanacağız" dedi.