Dünyanın en büyük havacılık festivali İzmirlilerle buluşuyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü ve son durağı olan İzmir'de teknoloji severlerle buluşmaya hazırlanıyor. İzmir Çiğli Havalimanı'nda 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST, Türkiye'nin dört bir yanında bilim ve teknolojiyi rehber edinmiş, geleceğin teknolojilerini üreten gençleri bir araya getiriyor. TEKNOFEST İzmir'de teknoloji ve girişim yarışmaları, gökyüzünde görsel şölen yaşatan hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri ve konserlerle bilim, teknoloji ve uzayla dopdolu unutulmaz bir serüven yaşanacak.Bu yıl ilk defa Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST Girişim yarışmasında 34 girişim 3 milyon 750 bin TL lik ödülün sahibi oldu. İzmir etabında ise Turizm Teknolojileri ve Oyun Çevre, Enerji ve İklim Teknolojileri, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri temalarında yarışacak girişimci yarışmacılar burada en iyisi olmak için mücadele edecek. Ayrıca Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon, Take Off Girişim Zirvesi Ön Etkinlikleri de Milli Teknoloji Hamlesine İzmir'de katkı sunmaya devam edecek. Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon yarışması ilk kez TEKNOFEST İzmir'de düzenlenecek. TEKNOFEST İzmir'de ilk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması da düzenlenecek. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin fikir geliştirme süreçlerini ve sunum yeteneklerini pekiştirecek olan yarışmalar aynı zamanda bunu deneyimleyen bir nesil yetişmesini de amaçlıyor.TEKNOFEST İzmir kapsamında ilk kez düzenlenen yarışmaya 1.005 takımda 2 bin 979 öğrenci ön başvuruda bulundu ve 408 takım 1.301 öğrenci ara tura geçmeye hak kazandı. Ara turda video tanıtımlarını gerçekleştirilen 408 takım 1031 öğrenci arasından 32 takım 102 öğrenci finalist olma hakkını kazandı. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali heyecanına ortak olmak isteyen ziyaretçiler kayıtlarını TEKNOFEST web sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabilecek.