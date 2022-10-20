Dünyanın en büyük jeotermal ısıtmalı OSB’sinde 4 yenilenebilir enerji türü bir arada olacak

10 BİN İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Balıkesir Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yürüttüğü OSB faaliyete geçtiğinde 10 bin kişiye iş imkanı sağlanacak.

"Türkiye'yi doyuran il" sloganını benimseyen Balıkesir'deki OSB, jeotermalin yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle enerji üniteleriyle desteklenecek.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentin üretim kapasitesinin çok yüksek olduğunu ve pek çok üründe ilk üçte yer aldığını söyledi.

Tarıma Dayalı İhtisas OSB için arazi ve hava şartları bakımından Gönen'in uygun olduğunun belirlendiğini dile getiren Şıldak, "Bu çalışma her şeyden önce bizim enerjimizi daha da artıracak, zaten yenilikçi pek çok modern tarım metodunun uygulandığı ve özellikle seracılık alanında da uygun koşulların var olduğu şehrimizde yeni bir girişim olacak" dedi.

Şıldak, OSB'de 8 bin dekara uzanan geniş bir alanda 4 yenilenebilir enerji türünün birlikte kullanımının söz konusu olacağına dikkati çekti.

Güneş enerjisi yönünden zengin Balıkesir'in rüzgar enerjisinde de İzmir'den sonra ikinci yüksek kapasiteye sahip il olduğuna işaret eden Şıldak, "Yatırımlar hızla devam ediyor. Bu enerji kaynaklarımızı tarıma yönlendirdiğimiz vakit özellikle seracılıkta ısıtma maliyetleri çok düşecek, dolayısıyla verim de karlılık da artacak. Topraksız tarım da buna eklendiği zaman biyokütle ve o bölgedeki diğer önemli enerji kaynağı olan jeotermal devreye girdiğinde bölgede fevkalade bir gelişim bekliyoruz" diye konuştu.